شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اقتراب الأهلى من التعاقد مع موكوينا نجم صن داونز قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة دخول النادى الأهلى فى مفاوضات، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، مع موكوينا لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقى، لدعم وسط ملعب الفريق الأحمر.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تقارير صحفية قالت إن الأهلى دخل فى تفاوض مع موكوينا، لكن السؤال هو متى؟ القيد يغلق اليوم فى مصر، فمتى تفاوض معه الأهلى؟ هو لاعب رائع فى سن 27 سنة، ونادى صن داونز غنى جداً وموتسيبى هو رئيسه.

وأضاف: يتواجد فى مركزه الكثير من اللاعبين مثل، عمرو السولية، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج، إمام عاشور وكريم نيدفيد وأكرم توفيق، وصعب أن يتعاقد الأهلى مع لاعب فى نفس المركز.

واختتم: قائمة الأجانب فى الأهلى أيضاً مكتملة، قد يكون الكلام عن ضمه فى الموسم المقبل ربما، لكنه لاعب مكسب لأى فريق.