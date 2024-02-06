شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: غلق باب القيد الشتوى أمام أندية الممتاز فى الثالثة عصرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز بغلق باب القيد الشتوى فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، والذى بدأ فى الأول من يناير الماضى، واستمر حتى اليوم 6 فبراير، عقب قرار مد القيد الشتوى للأندية.

وأعلنت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة الطوارئ طوال الفترة الماضية، بعدما كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة كريم حزين مدير إدارة شئون اللاعبين بالتعاون مع الأندية وتسهيل مهمة القيد خاصة خلال الساعات الأخيرة، وهو ما يتم إنجازه حاليا.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوى أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضى، وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.

وينتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز اليوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثانى ينتهى القيد للأندية الخميس 8 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسمين الثالث والرابع ينتهى القيد للأندية الأحد 11 فبراير بدلاً من الأربعاء 31 يناير.