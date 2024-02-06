شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك يحدد برنامجا مكثفا لتطوير الجوانب الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد لويس فيسينتي، مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد، برنامجاً مكثفاً لحراس مرمى الفريق الأبيض؛ من أجل رفع معدل اللياقة البدنية، وتطوير بعض الجوانب الفنية لديهم.

جاء ذلك بعدما استعان المدرب بكاميرا خاصة فى أول تدريب قاده لتصويره وتقييمهم بشكل دقيق والوقوف على الأخطاء التى يقعون فيها والعمل على تصحيحها.

وتشهد الساعات القليلة المقبلة عقد جلسة بين مسئولى نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مع محمد عواد حارس مرمى الفريق، لتجديد عقده، والذى ينتهى بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى نادٍ بداية من الانتقالات الشتوية.

وعقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك والمسؤول عن ملف الكرة فى النادى، جلسة مع عواد قبل السفر الى الإمارات، وشهدت ترحيب حارس الفريق بتجديد التعاقد مع القلعة البيضاء.