شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي ..12هدفا تزين مسيرة صفقة الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الزمالك خلال الساعات الماضية التعاقد مع أحمد حمدى لاعب فريق مونتريال الكندى، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، تبدأ من يناير، ضمن الصفقات التي تم الإعلان عنها لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في ميركاتو الشتاء.

وقبل الانضمام للزمالك، خاض أحمد حمدى مشواره في عدة أندية، حيث لعب في صفوف أندية الاهلى والجونة ومونتريال، ووصلت مشاركاته معهم الى 113 مباراة، باجمالى 5.777 دقيقة

وخلال مشاركته مع الأندية السابقة نجح احمد حمدى في تسجيل 12هدفا، وصنع 7 أهداف لزملائه.

وتعاقد الزمالك مع 10صفقات جديدة هى: عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، احمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى، الأوغندى موتيابا، وعودة سيف فاروق جعفر