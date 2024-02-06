شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض رحيل السيد الغديرى للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الزمالك الموافقة على العرض الذى تلقاه السيد الغديرى لاعب الفريق للانتقال إلى الإسماعيلى ، خلال الميركاتو الشتوى .

وتمسك الزمالك باستمرار الغديرى في صفوف الأبيض خلال الفترة الجارية ، في ظل سياسة الأبيض في تصعيد لاعبى الشباب للفريق الأول والاستعانة بهم في التدريبات والمباريات، إضافة إلى التمسك بلاعبيه من الشباب والناشئين.

تلقى السيد الغديرى لاعب فريق الشباب بالزمالك، عرضا من أحد الوكلاء للانتقال إلى نادى الإسماعيلى، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد الزمالك مع السيد الغديرى فى يناير عام 2023، قادما من الجزيرة الإماراتي، ولعب لفريق الشباب مواليد 2004.

وأعلن الزمالك الاستغناء عن كل من: عمرو السيسى، وعبد الله جمعة، وحاتم سكر، وأحمد زكى، ومصطفى شكرى، ومحمد طارق، ومحمد حسام، وكريم عبد الحق.