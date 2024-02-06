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حمد ياسر: هدفي تحقيق البطولات مع الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفلسطيني ياسر حمد مدافع نادي الزمالك الجديد عن بالغ سعادته بانتقالة إلى القلعة البيضاء خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

أكد ياسر حامد ف تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أنه يريد المنافسة وتحقيق الثلاث ألقاب سواء الممتاز و الفوز بنهائي كأس مصر أمام الأهلى و تحقيق بطولة الكونفدرالية .

وأضاف: " هدفي مع نادي الزمالك حصد البطولات من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء "، وأكمل:" تركيزي الآن على هذا الموسم الحالي أولاً لتحقيق الالقاب ".

وأردف:" كلنا فريق واحد والزمالك يمتلك أفضل مدافعين  على مستوي عالى وسوف يحل منافسة قوية شريفه مع أصدقائي  والزمالك يحتاج جميع المدافعين في البطولات ".

وأتم تصريحاتة :" أريد أوجه الشكر إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة وعلى دعمهم لي خلال الفترة الحالية واسعى  لتقديم مستوي مميز من أجل التتويج ببطولات وإسعاد الجماهير.

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