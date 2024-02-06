اتحاد الكرة يكشف هوية مدرب منتخب مصر الجديد

كشف علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري عن هوية المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا؛ وذلك بعد توديع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال نبيل في تصريحات تليفزيونية: “سأكون عضوًا في اللجنة الفنية التي ستتولى مهمة اختيار مدير فني جديد لمنتخب مصر، والذي من المحتمل أن يكون مصريًا”.

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وأضاف: “الباب ليس مغلق أمام أبناء الوطن، وكل الأمور واردة، وهناك العديد من أسماء المدربين الوطنيين مطروحة على طاولة اتحاد الكرة”.

واختتم: “هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة للتعاقد مع مدرب أجنبي، ولكن المدرب المصري مرشح بقوة وهو الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة”.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر تعيين محمد يوسف مدربًا مؤقتُا لمنتخب مصر لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وذلك بعد رحيل روي فيتوريا.