بينهم صلاح وميسي.. نجوم تنتهي عقودهم في عام 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتهت فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024، في بعض الدول، ومن المتوقع أن تشهد الانتقالات المقبلة مفاجآت عدة بالنسبة بعدة أسماء نجوم العالم، أبرزهم محمد صلاح ونيمار وكيفن دي بروين وترينت ألكسندر أرنولد وليونيل ميسي الذين تنتهي عقودهم في عام 2025، بالإضافة إلى كيليان مبابي الذي يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

محمد صلاح

كان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي موضع اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي، الذي قدم لليفربول عرضا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني (188 مليون دولار)، وأشارت صحيفة "ذا أثليتيك" إلى أن النادي السعودي لم يفقد الأمل ويجهز عرضا جديدا، تصل قيمته إلى 200 مليون جنيه إسترليني، خاصة مع انتهاء عقد اللاعب في عام 2025.

نيمار

تعرض النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، للإصابة في الرباط الصليبي، بعد شهرين فقط من انتقاله إلى الأخير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن صاحب الـ32 عاما لن يلعب مرة أخرى هذا الموسم بعد إجراء جراحة.

وأصبح مستقبل نيمار مهددا مع انتهاء عقده في 2025، واقترب نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا قد يرغب البرازيلي في العودة مرة أخرى إلى أوروبا، في محاولة أخرى للفوز بأحد الألقاب التي لم يحققها.

ليونيل ميسي

يوجد احتمال لعودة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي إلى مسقط رأسه في الأرجنتين، بالتحديد برشلونة، وسيبلغ ميسي 38 عامًا عند انتهاء عقده، لهذا يمكن أن يفضل البقاء في ميامي، أو العودة إلى روزاريو، أو حتى الاعتزال، وكما جرت العادة بالنسبة للاعبي الدوري الأمريكي، فإن عقده ينتهي في ديسمبر (نهاية موسم كرة القدم الأمريكية) بدلا من يونيو، مع وجود خيار لتمديد عقده حتى عام 2026، وهو ما سيوصله إلى سن 39 عاما.

جوشوا كيميتش

كان جوشوا كيميتش من أهم اللاعبين في بايرن ميونخ، قبل انضمام هاري كين، ومنذ انضمامه إلى النادي في عام 2015 من نادي آر بي لايبزيج، شارك جوشوا كيميتش البالغ من العمر 28 عامًا في 248 مباراة في الدوري وفاز بثمانية ألقاب في الدوري الألماني، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

كما أنه إذا لم يوقع كيميتش عقدًا جديدًا مع بايرن في الأشهر المقبلة، مع عدم بدء المفاوضات بعد، فمن المتوقع أن يعرضه النادي للبيع في الصيف

ترينت ألكسندر أرنولد

يتبقى في عقد ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي 18 شهرا، لهذا يمكن أن يتطلع النادي الإنجليزي إلى التجديد مع صاحب الـ25 عاما، إلا أن الأمور يمكن أن تتعقد بعد إعلان كلوب رحيله في نهاية الموسم، نظرًا لأن المدرب الألماني منحه أول ظهور له واحتفظ بالثقة خلال اللحظات الأكثر تحديًا في المواسم الأخيرة.

ألفونسو ديفيز

إلى جانب كيميش وليروي ساني، يكمل ديفيز ثلاثي المواهب العالمية الذين من المقرر أن تنتهي عقودهم مع بايرن ميونيخ في عام 2025، ولا يزال ديفيز يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، كما إنه يعتبر من بين أفضل الظهيرين في العالم، ومن المتوقع أن يعرضه بايرن للبيع في الصيف إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على تمديد عقده.

كيفين دي بروين

ينتهي عقد دي بروين في عام 2025، وعلى الرغم من غيابه عن نصف الموسم بسبب الإصابة، لم يستغرق دي بروين وقتًا طويلاً حتى يصل إلى أفضل مستوياته، ولم يحسم مصير صاحب الـ32 عاما حتى الآن، مع الإصابات التي تعرض لها.

ليروي ساني

قدم ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ أفضل مستوياته المهنية تحت قيادة توماس توخيل، إذ أنه في 20 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم، سجل ثمانية أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة، وإذا لم يتم تجديد عقد اللاعب في الأشهر المقبلة، يمكن أن يتم عرضه للبيع في الصيف.

سون هيونج مين

من المتوقع أن يمدد توتنهام عقد لاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إذ أنه انتقل في عام 2021 على عقد مدته 4 سنوات مع إمكانية التجديد، ويبلغ سون 34 عاما بحلول عام 2026.

فيرجيل فان ديك

سيبلغ من العمر 33 عامًا هذا الصيف ومع رحيل كلوب بنهاية الموسم، لا يزال مستقبل اللاعب غير محدد، ويتبقى في عقد فان ديك مع ليفربول الإنجليزي 18 شهرا.

إيفان توني

من المتوقع أن يكون رحيل الإنجليزي إيفان توني عن صفوف برينتفورد هذا الصيف، خاصة بعد قرار إيقافه لمدة ثمانية أشهر بسبب مخالفات المراهنة.

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