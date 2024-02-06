نصيحة جوميز للاعبى الزمالك قبل بداية المران

ياسر رشاد - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب جوميز من اللاعبين مواصلة التدريب بكل تركيز وقوة وتنفيذ المطلوب استعداداً للفترة المقبلة، وشدد المدير الفني على ضرورة بذل المزيد من الجهد، حتى يكون الجميع على أتم جاهزية للمشاركات والارتباطات المقبلة.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

"صفقات الأبيض"

قدم مجلس إدارة الزمالك الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقدم الصفقات الجديدة في كافة الألعاب.

وتعاقد الزمالك مع كل من، الأوغندي ترافيس موتيابا ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا و مهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، والفلسطيني ياسر حمد، وزياد كمال لاعب فريق إنبي ومحمد شحاته لاعب فريق طلائع الجيش و سيف جعفر لاعب فريق بيراميدز وأحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر وعبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز".

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مسا أمس مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.