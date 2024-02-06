شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر ليس الأول.. مسيرة مميزة لحسام حسن مع منتخب النشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع حسام حسن علي تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي رحل عن الفراعنة بعد وداع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16.

وكان حسام حسن قد عاد إلى التدريب مؤخراً على رأس الجهاز الفني لمودرن فيوتشر، قبل أن يستعين اتحاد الكرة بخدمات العميد.

في تاريخ حسام حسن، يعتبر منتخب مصر هو ثاني منتخب يتولى العميد تدريبه، بعدما تولى حسام حسن تدريب منتخب الأردن في 15 أغسطس عام 2013، ورحل عن النشامى في 7 يونيو 2014.

كما تولى حسام حسن تدريب 9 أندية هي: مودرن فيوتشر، المصري، الزمالك، سموحة، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، مصر المقاصة، بيراميدز، المصرية للإتصالات.

بدأ حسام حسن مسيرته التدريبية عقب اعتزاله كرة القدم في عام 2008، حيث تولى تدريب النادي المصري، وخلال قيادته للفريق البورسعيدي على عدة فترات.

وجاءت إحصائيات العميد مع الأردن كالتالي:

قاد المنتخب في: 11 مباراة

فاز في: 4 مباريات

تعادل في: 5 مباريات

خسر: مباراتين