شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض أول تجربة ودية مع جوميز الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك أول تجربة ودية بقيادة مديره الفني جوزيه جوميز يوم الخميس المقبل مع شباب 2005، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لإستئناف مسابقة دورى nile.
ويمنح جوميز في التجربة الودية الفرصة للعديد من اللاعبين في بداية محاولاته لخلق حالة من التأقلم والتجانس بينهما خاصة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مسئولو الأبيض مؤخراً.
فى سياق مختلف يناقش مسئولو نادى الزمالك، مع البرتغالي جوزيه جوميز تشكيل جهازه المعاون، من حيث المساعدين المحليين، خاصة بعدما اعتذر معتمد جمال المدير الفني السابق عن عدم استكمال المهمة مع جوميز، ورفضه العمل كمساعد فى الجهاز المعاون.
واستمر أحمد مجدى فقط من الجهاز السابق، نظرًا لرحيل محمد عبد المنصف عن تدريب حراس المرمى أيضًا.
ويضم جهاز جوزيه جوميز مع الزمالك 3 مساعدين أجانب، هم أندري بيكي مدرب مساعد، ولويس فيسينتي مدرب حراس، وجواو ميجيل مدرب أحمال، بالإضافة إلى استمرار أحمد مجدى، حيث سيتم مناقشة المدرب البرتغالى في إمكانية الاكتفاء بهذا الجهاز أم سيحتاج لمدرب مصري مساعد بجانب أحمد مجدى لمعاونته في المرحلة المقبلة.
واستقر مسئولو نادى على استمرار عبد الواحد السيد في منصب مدير الكرة للفريق، مع رحيل أحمد حسنى عن الجهاز الإدارى، وعودة عمرو أبو العز لرئاسة الجهاز بعدما كان رحل عنه في ديسمبر 2021.
وحرص مسئولو نادى الزمالك على توجيه الشكر لمعتمد جمال المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول، على ما قدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية، ونجاحه فى البطولة الودية والفوز بكأس دبى للتحدى.
ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك، عبر الفيس بوك، صورة معتمد جمال معلقة عليها: "شكرًا معتمد جمال على كل ما قدمته، نتمنى لك التوفيق دائمًا".
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