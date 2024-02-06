شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض أول تجربة ودية مع جوميز الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك أول تجربة ودية بقيادة مديره الفني جوزيه جوميز يوم الخميس المقبل مع شباب 2005، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لإستئناف مسابقة دورى nile.

ويمنح جوميز في التجربة الودية الفرصة للعديد من اللاعبين في بداية محاولاته لخلق حالة من التأقلم والتجانس بينهما خاصة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مسئولو الأبيض مؤخراً.

فى سياق مختلف يناقش مسئولو نادى الزمالك، مع البرتغالي جوزيه جوميز تشكيل جهازه المعاون، من حيث المساعدين المحليين، خاصة بعدما اعتذر معتمد جمال المدير الفني السابق عن عدم استكمال المهمة مع جوميز، ورفضه العمل كمساعد فى الجهاز المعاون.