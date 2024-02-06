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شاهد ترحيب لاعبى الأهلى بالثنائى الجديد عمر كمال ومحمود الزنفلى.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - رحّبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر أنستجرام فيديو من ترحيب لاعبي الفريق بالثنائي الوافد الجديد للقلعة الحمراء في انتقالات الشتاء الجارية، عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي.

وضم الأهلي عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 سنوات ونصف قادماً من مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

كما ضم الأهلي محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء بعد إصابة محمد الشناوي بخلع فى الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الامم الافريقية وتأكد غيابه لنهاية الموسم.

 

ويلتقي فريق الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
نتائج مباريات الأهلي الوديةخاض الأهلى معسكر مغلق فى الإمارات وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية كما فاز الأهلي أمس ،الأثنين، على سموحة بهدفين لهدف ودياً.
آخر ظهور للأهلى 
توج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.


مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا 

يقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

 

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