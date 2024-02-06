شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ترحيب لاعبى الأهلى بالثنائى الجديد عمر كمال ومحمود الزنفلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر أنستجرام فيديو من ترحيب لاعبي الفريق بالثنائي الوافد الجديد للقلعة الحمراء في انتقالات الشتاء الجارية، عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي.

وضم الأهلي عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 سنوات ونصف قادماً من مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

كما ضم الأهلي محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء بعد إصابة محمد الشناوي بخلع فى الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الامم الافريقية وتأكد غيابه لنهاية الموسم.

ويلتقي فريق الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.