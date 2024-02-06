شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي ينهي اجراءات قيد عبد الرحمن الدح في اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي مسئولو النادى الاسماعيلى في الوقت الحالي إجراءات قيد عبد الرحمن الدح لاعب طنطا بعد الحصول علي توقيعه بشكل رسمي وانهاء إجراءات ضمنه من ناديه.

ويعد عبد الرحمن الدح أحد أفضل لاعبى طنطا خلال المواسم الماضية، واستطاع لفت الأنظار بشدة منذ أن كان أبناء السيد البدوى بالدورى الممتاز، ويسعى مجلس إدارة ناديه تسويقه، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى ورغبة اللاعب في الرحيل.

ومن المقرر أن يتم إغلاق فترة القيد الشتوية اليوم الثلاثاء ، بعدما قام مجلس إدارة اتحاد الكرة بتمديد الفترة المقررة للقيد لمدة أسبوع.

وأنهى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، في وقت سابق، أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.