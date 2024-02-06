شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد يحصد فضية الكلين والنتر فى بطولة أفريقيا للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد سعيد لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال للكبار على فضية الكلين والنتر بمنافسات وزن 73 كجم، فى إطار ثانى أيام منافسات بطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال أمس الأول، الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

فيما يخوض كريم كحلة منافسات وزن 89 كجم غدا الأربعاء ومعه عبد الرحمن يونس فى وزن 81 كجم .

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.