شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حسام حسن واتحاد الكرة تحسم تشكيل جهازه المعاون بالمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسام حسن جلسة مع مسئولي اتحاد الكرة لحسم مصير الجهاز المعاون له في القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

واتفق حسام حسن مع اتحاد الكرة على تولى المهمة الفنية للفراعنة، ومعه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، خلفا لروى فيتوريا الذى تم توجيه الشكر له بعد الإخفاق في أمم أفريقيا .

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة تولى حسام حسن منصب المدير الفني لمنتخب مصر رسميا بعد تحديد الأسماء المقرر أن تعاون حسام حسن في القيادة الفنية والاتفاق على مدة التعاقد مع الفراعنة .

أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع حسام حسن علي تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي رحل عن الفراعنة بعد وداع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16.