شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن الدح: حققت حلم حياتى بالانضمام للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأعرب الدح عن سعادته بالانضمام لصفوف الاسماعيلي في تصريحات للمركز الاعلامي للدراويش قائلا: "حققت أحد أحلام حياتي بالانتقال لصفوف الإسماعيلي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف: "أشكر كابتن إيهاب على منحي فرصة الانتقال لصفوف الإسماعيلي، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف الفريق خلال المرحلة المقبلة".
وتابع: "جئت من نادي جماهيري كبير قضيت فيه سنوات طويلة وسيبقى في قلبي دائما، وانتقلت لواحد من أكبر الأندية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لتبدء رحلة جديدة في مسيرتي بعد سنوات من الاجتهاد مع طنطا".
وأتم: "أعد جماهير الإسماعيلي ببذل كل ما في وسعي لإسعادهم، وأشكر جماهير طنطا على دعمهم لي خلال السنوات الماضية، ولا أجد كلام لوصف مدى حبي لهم".
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