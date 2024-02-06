شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد انتظام ديانج فى التدريبات بعد خروج مالى من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بعد غد الخميس حسب تأكيدات خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الذي قال إن ديانج عاد إلى القاهرة بعد انتهاء مشوار منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، وأوضح بيبو أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر منح ديانج راحة سلبية إضافية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.
نتائج مباريات الأهلي الوديةخاض الأهلى معسكر مغلق فى الإمارات وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية كما فاز الأهلي أمس ،الأثنين، على سموحة بهدفين لهدف ودياً.آخر ظهور للأهلى
مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا
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