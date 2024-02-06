شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد انتظام ديانج فى التدريبات بعد خروج مالى من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بعد غد الخميس حسب تأكيدات خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الذي قال إن ديانج عاد إلى القاهرة بعد انتهاء مشوار منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، وأوضح بيبو أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر منح ديانج راحة سلبية إضافية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويلتقي فريق الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.