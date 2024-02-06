شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل..اتحاد الكرة يجتمع لإعلان تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو اتحاد الكرة ، اجتماعا طارئا بعد قليل ينطلق فى تمام الساعة السادسة مساء، لإعلان تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطنى خلفا للبرتغالى روى فيتوريا . وكشف مصدر مسئول، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن، اتفقا على كافة التفاصيل لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا. وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة سيعلن عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب بالكامل بقيادة حسام حسن، وكذلك مدة التعاقد معه عقب انتهاء اجتماع اليوم.

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