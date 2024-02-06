شكرا لقرائتكم خبر عن آمال السيد تتوج بذهبية كأس العالم للقوة البدنية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت آمال السيد وجيه لاعبة منتخب القوة البدنية ، ونادي 23 يوليو بمحافظة الغربية، علي المركز الأول ببطولة كأس العالم للقوة البدنية المقامة بشرم الشيخ.

وتوجت اللاعبة بالمركز الاول، للعام الثانى على التوالى في الميزان المفتوح عن مرحلة 16عام واستطاعت تحقيق اوزان467.5 كجم.

ومن جانبه أكد علي العمدة مدرب آمال السيد أنها اول لاعبة قوة بدنية في العالم تقوم بتسجيل اول أرقام لهذه المرحلة العمرية واشاد أيضا بادائها المتميز خلال البطولة والمجهود الذي بذلته منذ حصولها علي بطولة العالم للعام المنقضي2023، بمجموع اوزان 417 كجم ، وتحطيم الأرقام العالمية بفارق107.5 وصولا لبطولة العالم لهذا العام 2024 بمجموع أوزان 467.5 كجم.

فى نفس السياق كشفت أسرة اللاعبة عن بتفوقها الدراسي بجانب تفوقها الرياضي حيث انها طالبة بالصف الثاني الثانوي.