الامارات | تشكيلة الأردن الرسمية لمواجهة كوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم بقيادة المدرب المغربي حسين عموتة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة كوريا الجنوبية (اليوم الثلاثاء الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات) في الدور نصف النهائي لكأس آسيا المقامة في قطر.

وشهدت التشكيلة حلولاً لغياب النجمين علي علوان وسالم العجالين، بإشراك اللاعبين محمد أبوحشيش وبراء مرعي على التوالي.

وتالياً التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى:

يزيد أبوليلى

الدفاع:

عبدالله نصيب وبراء مرعي ويزن العرب

الوسط:

نزار الرشدان ونور الروابدة وإحسان حداد ومحمد أبوحشيش

الهجوم:

يزن النعيمات وموسى التعمري ومحمود مرضي