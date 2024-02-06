اخبار الرياضه

الامارات | تشكيلة الأردن الرسمية لمواجهة كوريا الجنوبية

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة الأردن الرسمية لمواجهة كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم بقيادة المدرب المغربي حسين عموتة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة كوريا الجنوبية (اليوم الثلاثاء الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات) في الدور نصف النهائي لكأس آسيا المقامة في قطر.
وشهدت التشكيلة حلولاً لغياب النجمين علي علوان وسالم العجالين، بإشراك اللاعبين محمد أبوحشيش وبراء مرعي على التوالي.

وتالياً التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى:
يزيد أبوليلى

الدفاع:
عبدالله نصيب وبراء مرعي ويزن العرب

الوسط:
نزار الرشدان ونور الروابدة وإحسان حداد ومحمد أبوحشيش

الهجوم:
يزن النعيمات وموسى التعمري ومحمود مرضي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا