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بوكيتينو يعلق على خسارة تشيلسي من وولفرهامبتون

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقت جماهير الإنجليزي صفعة قوية بالخسارة من وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

وأكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام أستون فيلا، على أنه أخبر اللاعبين بأنه يثق بهم أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أنه يثق في العودة من الخلف خلال المباريات المقبلة، حيث يرغب في التواجد بين الأندية الكبار مع نهاية الموسم الحالي.

وأكمل المدرب الأرجنتيني: "بالتأكيد، أشعر بخيبة أمل من الطريقة التي لعبنا بها، لأنها لم تكن هذه الخطة. علينا أن نستمر، لا يمكننا أن نفقد التركيز بعد هزيمتين".

ومن المقرر انطلاق مواجهة أستون فيلا أمام تشيلسي في العاشرة من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب "فيلا بارك".

الجدير بالذكر أن أستون فيلا يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل تشيلسي في المركز الـ 11 بـ31 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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