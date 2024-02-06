موعد مباراة أستون فيلا وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم تشيلسي استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وكان تشيلسي قد تلقى خسارة من نظيره وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية من البريميرليج، مما جعل هناك حالة من الحزن الكبيرة بين الجماهير.

موعد مباراة أستون فيلا وتشيلسي

تنطلق مواجهة أستون فيلا أمام تشيلسي في العاشرة من مساء الغد، والتي يشهدها ملعب "فيلا بارك".

القنوات الناقلة لمواجهة أستون فيلا وتشيلسي

تُنقل مواجهة أستون فيلا أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات سابقة.

الجدير بالذكر أن أستون فيلا يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل تشيلسي في المركز الـ 11 بـ31 نقطة.