شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يقترب من تدريب مودرن فيوتشر خلفاً لـ حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب تامر مصطفى المدير الفني السابق لنادي إنبي، من تولي الإدارة الفنية لمودرن فيوتشر، وذلك خلفا لحسام حسن الذي بات على بُعد خطوة واحدة من تدريب المنتخب الوطني.

وكشف مصدر مسؤول بمودرن فيوتشر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن مسؤولو النادي توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع تانر مصطفى، على أن يتم تعيين محمد صديق مدرباً عاماً، مع إمكانية عودة أحمد أوكا ضمن الجهاز الجديد.

وكان مصدر بنادي مودرن فيوتشر، قد كشف عن مغادرة التوأم حسام وإبراهيم حسن، معسكر الفريق المقام حالياً ببرج العرب منذ ساعات قليلة.

وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن التوأم استأذن من وليد دعبس رئيس النادي بمغادرة معسكر الفريق لعقد جلسة مع اتحاد الكرة بخصوص تدريب المنتخب.

وأنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع حسام حسن تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي رحل عن الفراعنة بعد وداع كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16.

وكان حسام حسن قد عاد إلى التدريب مؤخراً على رأس الجهاز الفني لمودرن فيوتشر، قبل أن يستعين اتحاد الكرة بخدمات العميد.