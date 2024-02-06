شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكأس يقترب من منصب المدرب العام لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد الكأس نجم الزمالك السابق من تولى منصب المدرب العام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة فى جهاز التوأم حسن.

وتواصل مسئولو اتحاد الكرة مع أحمد الكأس لتولى منصب المدرب العام فى منتخب مصر الذى وافق على الفور على قبول المهمة ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمى خلال ساعات.

ومن المقرر أن يعقد التؤام حسام وإبراهيم جلسة مع مسئولي اتحاد الكرة للاتفاق على باقى تشكيل الجهاز الفني، على أن يعلن مسئولو الجبلاية مدة التعاقد وتفاصيله مع التؤام .

الجدير بالذكر أن تألق الكاس مع الزمالك وسطع نجمه وانضم إلى نادى المائة وسجل أكثر من 107 أهداف فى الدورى المصرى، كما أحرز 5 أهداف مع نادى الزمالك خلال مشاركاته الأفريقية المختلفة، ولعب لأندية الأولمبى والزمالك والاتحاد السكندرى السابق.

وخلال مسيرته حقق مع الزمالك بطولة كأس الأندية أبطال الدورى عام 1996، وكأس السوبر الأفريقى عام 1997، كما حقق مع منتخب مصر بطولة كأس العرب 1992 مع منتخب مصر العسكرى، وكأس العالم العسكرية عام 1993.

حصل الكاس على لقب هداف الدورى المصرى 3 مرات مواسم متتالية 91/92، 92/93، و93-94، وجميعها مع فريق الأوليمبى السكندرى العريق، ولعب مع فريق الأحلام بالزمالك لموسم 94/95.

وخلال مسيرته مع الأوليمبى، والتي استغرقت 11 عاما أحرز الكاس 78 هدفا، وذلك من أعوام 1983 إلى 1994، ورحل عن الأوليمبى فى عمر 30 عاما بعد أن حصل معه على لقب هداف الدورى 3 مواسم متتالية من 92 حتى 94، وتأهل لكأس العالم 1990 رفقة محمود الجوهرى وشارك فى 3 بطولات أفريقية أعوام 1992 و1994 و1996.

ومثل الساحر الأسمر المنتخب المصرى الوطنى فى 67 مناسبة أحرز فيها 25 هدفا دوليا، وهو معدل كبير ورفع كأس العرب 1992 رفقة منتخب مصر بعد التغلب على السعودية بالنهائى.

سجل أحمد الكاس مع الزمالك 25 هدفا، منها هدف لا ينسى بمرمى الأهلى فى الديربى القاهرى و5 أهداف أفريقية قاد بها الأبيض للفوز بدورى أبطال أفريقيا 1996، وكأس السوبر.

ورحل الكاس عن نادى الزمالك بسبب إصراره على التواجد بجانب والده المريض بالإسكندرية، وأنهى حياته الكروية بقرار عاطفى.