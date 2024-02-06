الامارات | اختيار مدرب منتخب مصر الجديد بعد إقالة فيتوريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن اتحاد الكرة المصري قد استقر على اختيار مدرب منتخب مصر الجديد خلفا للبرتغالي فيتوريا، عقب الإقالة والاخفاق في في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وطبقا لمواقع مصرية فإن مسؤولي اتحاد الكرة المصري عقدوا جلسة مع الكابتن حسام حسن، اليوم الثلاثاء، واتفقوا على تولي الأخير مهمة تدريب منتخب مصر في المرحلة القادمة، على أن يتولى إبراهيم حسن منصب مدير الكرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تولي محمد يوسف تدريب منتخب مصر لفترة مؤقتة، لحين حسم ملف المدير الفني الجديد، ولكن هذا القرار لم يستمر طويلاً حيث استقر مجلس الإدارة على القيادة الوطنية لمنتخب مصر.