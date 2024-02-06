نجح منتخب الأردن في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا 2023، بعد الإطاحة بنظيره كوريا الحنوبية من الدور نصف النهائي.

وأطاح منتخب الأردن بنظيره كوريا الجنوبية، من الدور نصف النهائي بعد الفوز بهدفين نظيفين، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، والمقامة في قطر حاليًا.

وسجل هدفي منتخب الأردن، الثنائي يزن النعيمات، في الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة من موسى التعمري.

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وأضاف الهدف الثاني موسى التعمري لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 66 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

موعد مباراة الأردن في نهائي كأس آسيا 2023

ينتظر منتخب الأردن المنتخب المتأهل من لقاء قطر أمام إيران، في المباراة التي ستقام غدا الأربعاء في الدور نصف النهائي، لمواجهته في النهائي.

وستقام مباراة نهائي كأس آسيا 2023، يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية والأردن.

القنوات الناقلة لـ نهائي كأس آسيا 2023

يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات “beIN Sports ” في شمال إفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط.