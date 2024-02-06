شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الإسماعيلي استعدادا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالنادي الاسماعيلي تدريباته اليوم على الملعب الرئيسى لإستاد الاسماعيلية خلال فترة التوقف الحالية، استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا منتصف فبراير الجاري بمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بمحاضرة فنية من قبل الجهاز الفني أعقبها تنظيم مجموعة من التدرييات البدنية قبل أن يتطرق لتنفيذ عدد من الجمل الخططية وسط تعليمات مستمرة من أعضاء الجهاز الفني.

هذا وقد خاض حراس المرمى تدريبات حول كيفية التعامل مع الكرات الثابتة وكذلك العرضية تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

الجدير بالذكر أن الفريق سيخوض وديتين أمام فريقي غزل المحلة والداخلية يومى 7و8 فبراير استعدادا للمباراة المذكورة.