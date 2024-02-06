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أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في مباراة كأس الرابطة .

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد بسام 

 

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. 

 

خط الوسط: محمد توني  - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا.

 

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - نور علاء - أحمد بلحاج- چون ايبوكا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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