شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تشكيل جهاز منتخب مصر مع حسام حسن قبل الإعلان الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة بشكل رسمي على التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن، المقرر الإعلان عنه بعد قليل.

وتمسك حسام حسن ببعض الأسماء في جهازه منهم إبراهيم حسن مديرا للكرة وأحمد الكأس مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا للحراس، فيما يقترب طارق سليمان من منصب المدرب العام بجانب أحمد الكأس.

وكان اتحاد الكرة قد أقال البرتغالي روي فيتوريا بعد توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.

قرر محمد يوسف مدرب منتخب مصر الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه الذي تم تكليفه به منذ ساعات قليلة، ومن المنتظر أن يتولي محمد يوسف منصب جديد بالمنتخبات الوطنية خلال الساعات المقبلة.

واعلن اتحاد الكرة تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا ومديرًا فنيًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب جديد ليخلف البرتغالي فيتوريا في منصبه.

الاتحاد المصري لكرة القدم قرر توجيه الشكر إلى فيتوريا بعد النتائج السيئة التي قدمها منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر يوم 11 يوليو 2022، وخاض خلال هذه المدة 18 مباراة انتصر في 12 لقاء فقط، وتعادل في 5 مناسبات، قبل أن يتلقى هزيمة واحدة.