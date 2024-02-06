شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين حصيلة صفقات الأهلى فى شتاء 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهلي يضم عمر كمال عبد الواحد لمدة 3 سنوات ونصف قادماً من مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

كما ضم الأهلي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف مقابل مليوني يورو يتم تسديدهم على عامين.

وضم الأهلي محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء بعد إصابة محمد الشناوي بخلع فى الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الامم الافريقية وتأكد غيابه لنهاية الموسم.