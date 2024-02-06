شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين حصيلة صفقات الأهلى فى شتاء 2024 والان مع تفاصيل الخبر
كما ضم الأهلي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف مقابل مليوني يورو يتم تسديدهم على عامين.
وضم الأهلي محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء بعد إصابة محمد الشناوي بخلع فى الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الامم الافريقية وتأكد غيابه لنهاية الموسم.
وتعاقد الأهلي مع الثنائي الغاني صامويل أوبونج لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه لاعب نادي «شيتا» لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد خضوعهما لفترة اختبار فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ، وتم قيد الثنائي الغاني تحت السن رفقة التونسي محمد الضاوي كريستو حيث تمنح لائحة إتحاد الكرة الأندية الحق في قيد 5 أجانب فوق السن و3 أجانب تحت السن .
وفسخ الأهلى عقد صلاح محسن بالتراضي، لينتقل اللاعب إلى المصري منذ أيام.
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