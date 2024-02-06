شكرا لقرائتكم خبر عن لا تستسلم ياونش .. هؤلاء هزموا "غول" الرباط الصليبي وصنعوا المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اثبتت الأشعة التي أجراها محمود الونش مدافع الزمالك إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية علي التوالي .

ولم يشارك الونش في أي مباراة رفقة الزمالك في أي من البطولات الرسمية خلال الموسم الجاري بسبب إصابته السابقة

ورغم أن الصليبى هو أكثر الإصابات التى يخشاها لاعبو الكرة، إلا أنه يمكن قهرها بالإرادة القوية، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز مشاهير الكرة الذين تغلبوا على الاصابة الملعونة وعادوا للملاعب أقوى.

*أحمد حجازى

تعرض أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودى للإصابة بالرباط الصليبي مرتين من قبل خلال مشواره الاحترافي مع فيورنتينا عام 2012، و تلقي اللاعب العلاج والتأهيل وعاد سريعا للملاعب وحجز مكان أساسي في تشكيلة المنتخب الذي شارك في مونديال روسيا 2018، بعدما انتقل للأهلي وتألق مع الفريق الأحمر، قبل أن يحترف في نادي وست بروميتش الإنجليزي.

*عبد الواحد السيد

تعرض للإصابة خلال مسيرته مع الزمالك مرتين، ورغم ذلك كان من العناصر الهامة في صفوف نادي الزمالك، وبعد الإصابتين تواجد ضمن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2006.

*حسنى عبد ربه

تعرض حسني عبد ربه لاعب وسط الإسماعيلي والمنتخب الوطني السابق لاصابة قطع في الرباط الصليبي 3 مرات اثناء مشواره الكروي، وفي كل مرة يعود أقوى من البداية، وقاد المنتخب الوطني الي لقب بطولة الأمم الافريقية 2010 بعد احدي تلك الإصابات وحصل علي لقب افضل لاعب في أمم افريقيا 2008 وكانت بعد الإصابة أيضا.

*ناصر ماهر

تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين، ولكن عاد ليتالق مع المنتخب الأوليمبي، وتألق في أكثر من تجربة احترافية سواء مع سموحة وبتروجيت وفي الميركاتو الشتوي الحالي نجح في الانتقال لصفوف الزمالك بعد رحلة مميزة مع مودرن فيوتشر بعد الرحيل عن الاهلي