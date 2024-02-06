شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محطات تدريبية في تاريخ حسام حسن قبل تولي مسؤولية الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

ويعد منتخب الفراعنة هو المحطة التدريبية الحادية عشرة في تاريخ حسام حسن، بعدما تولى تدريب فرق، المصري، الزمالك، سموحة، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، مصر المقاصة، بيراميدز، المصرية للإتصالات، بالإضافة إلى منتخب الأردن، مودرن فيوتشر.

بدأ حسام حسن مسيرته التدريبية عقب اعتزاله كرة القدم في عام 2008، حيث تولى تدريب النادي المصري، وخلال قيادته للفريق البورسعيدي على عدة فترات، وجاءت إجمالي أرقام حسام حسن في مسيرته التدريبية كالتالي:

تولى حسام حسن قيادة: 421 مباراة

فاز في: 176مباراة

تعادل في: 141 مباراة

خسر في: 104 مباراة

1ـ المصري

قاد الفريق في: 205 مباراة

فاز في: 91 مباراة

تعادل في: 69 مباراة

خسر في: 45 مباراة

2ـ مصر المقاصة

قاد الفريق في: 10 مباريات

فاز في: مباراة

تعادل في: 4 مباريات

خسر: 5 مباريات

3ـ الإسماعيلي

قاد الفريق في: مباراتين

فاز في مباراة وخسر أخرى

4ـ الاتحاد السكندري

قاد الفريق في: 87 مباراة

فاز في: 29 مباراة

تعادل في: 30 مباراة

خسر: 28 مباراة

5ـ بيراميدز

قاد الفريق في: 11 مباراة

فاز في: 6 مباريات

تعادل في: 5 مباريات

6ـ سموحة

قاد الفريق في: 25 مباراة

فاز في: 9 مباريات

تعادل في: 7 مباريات

خسر: 9 مباريات

7ـ الزمالك

قاد الفريق في: 61 مباراة

فاز في: 32 مباراة

تعادل في: 18 مباراة

خسر: 11 مباراة

8ـ المصرية للاتصالات قاد الفريق في: 9 مباريات

فاز في: 3 مباريات

تعادل في: 3 مباريات

خسر: 3 مباريات

9ـ منتخب الأردن

قاد المنتخب في: 11 مباراة

فاز في: 4 مباريات

تعادل في: 5 مباريات

خسر: مباراتين

10ـ مودرن فيوتشر

تولى تدريبه خلال فترة التوقف الدولي الجارية قبل تعيينه مديراً فنياً للمنتخب