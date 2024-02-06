شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: قرار تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب صحيح 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ياسر ريان نجم الأهلي السابق على قرار تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، مؤكدا أنه قرار صحيح 100% وكنا نرغب في الابتعاد عن المدرب الأجنبي وعدم تكبد دولارات نظير التعاقد مع مدرب أجنبي.

قال خلال تصريحات خاصة: "حسام حسن لديه خبرات كبيرة وتولى تدريب فرق كبيرة مثل الزمالك والمصري والاتحاد وسموحة وبيراميدز وموردن فيوتشر ومنتحب الأردن".

أوضح: "حسام حسن نجم دولي سابق وعلى دراية بالاحتكاكات الدولية مع المنتخبات الأخرى، ولابد أن نسانده ولا يصح أن نهاجمه أو نوجه له النقد في حال تعادل ونقيم عليه الحرب، وعلينا أن نتمهل في منحه الفرصة".

أضاف: "لابد من منحه حرية اختيار الجهاز المعاون له والذي يريحه في القيام بمهمته على أكمل وجه".