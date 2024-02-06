شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أولى مباريات المنتخب تحت قيادة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل العميد حسام حسن أول مباراة له مع منتخب مصر في 22 مارس 2024 خلال البطولة الودية في الإمارات، التى تضم مع الفراعنة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

وكان اتحاد الكرة قد أقال البرتغالي روي فيتوريا بعد توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.

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وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر يوم 11 يوليو 2022، وخاض خلال هذه المدة 18 مباراة انتصر في 12 لقاء فقط، وتعادل في 5 مناسبات، قبل أن يتلقى هزيمة واحدة.