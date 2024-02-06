شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينفرد بنشر الرخصة التدريبية لحسام حسن قبل قيادته للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تداولت في الساعات الأخيرة أقاويل عن عدم قدرة حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب، على التواجد في مباريات المنتخب الوطني لعدم حصوله على الرخصة التدريبية A اللازمة لذلك ضمن اشتراطات الاتحاد الأفريقي.

وتواصل الخليج 365 مع الدكتور جمال محمد مدير إدارة المدربين في اتحاد الكرة للتأكد من هذه المعلومة، حيث كشف أن حسام حسن حصل على الرخصة التدريبية A منذ 2014.

وأكد جمال محمد علي، أن حسام حسن حصل على هذه الرخصة التي أقيمت في 2014 مع عماد المندوه، وأشرف على الدورة محاضر سوداني مقيم في الخليج.

وقال مدير إدارة المدربين لليوم السابع أن حسام حسن، حصل على معادلة هذه الرخصة قبل توليه تدريب الأردن، قبل سنوات، بما يتلائم مع اشتراطات الاتحاد الأسيوي.

وأوضح جمال محمد علي أن حسام حسن تقدم للحصول على الرخصة "برو" وينتظر فتح هذه الرخص في مصر ليكون أن من يحصل عليها.

يستهل العميد حسام حسن أول مباراة له مع منتخب مصر في 22 مارس 2024 خلال البطولة الودية في الإمارا، حيث سيواجه الفراعنةأحد منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.