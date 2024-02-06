شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الزمالك فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى طلائع الجيش على نظيره الزمالك بنتيجة 33/32 برميات الجزاء فى ثان جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 .

بينما تقام الجولة الثالثة يوم الجمعة القادم ، بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الجزيرة و البنك الأهلى مع طلائع الجيش و الأهلى مع سموحة و سبورتنج مع الزمالك .

تشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجدزائر بنتيجة 29 / 21 و التأهل إلى أولمبياد باريس .