نجوم العالم يتنافسون على بطولة جديدة للتنس بالرياض

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ويبلغ مجموع الألقاب التي يملكها المشاركون في البطولة نحو 50 لقبا في بطولات Grand Slam وتضم البطولة 6 من نخبة اللاعبين الرجال في العالم، بمن في ذلك المصنف الأول عالميا حاليا وأفضل لاعبي تنس الرجال على الإطلاق نوفاك دجوكوفيتش، بطل فرنسا والولايات المتحدة المفتوحة حاليا وحامل 24 فوزا في بطولات Grand Slam.
كما تضم البطولة اللاعب رافاييل نادال، الحائز على 22 لقبا في بطولات Grand Slam وأحد أفضل اللاعبين الذين مارسوا اللعبة على الإطلاق.
وقال دجوكوفيتش «أنا متحمس للعودة إلى الرياض واللعب أمام كل جماهيري في السعودية.»
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