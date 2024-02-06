الطائي يسعى للهروب من القاع على حساب الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستأنف دوري روشن السعودي للمحترفين مسيرته اليوم عقب فترة التوقف الأطول هذا الموسم، والتي تخللها مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس آسيا 2023 في دولة قطر، وخروجه أخيرا من دور ثمن النهائي أمام منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (4 ــ 2).

وستقام اليوم مواجهة واحدة فقط يستضيف خلالها الطائي نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، فيما يبدأ العد التنازلي لعودة المنافسات الخميس 15 فبراير الحالي عبر افتتاحية الجولة العشرين.

الزحف الجماهيري

وستحمل موقعة الليلة الكثير من الإثارة والتفاصيل المشوقة والزحف الجماهيري المرتقب رغم الأجواء الباردة التي تشهدها حائل هذه الأيام، فيما تبدو الجوانب الفنية في مجملها لمصلحة الضيوف الذي يتفوق في الإمكانات الفنية الواضحة يقابلها الرغبة الجامحة لدى أصحاب الأرض في تقديم الصورة الفنية المعهودة لدى جماهيرهم وتجاوز سلسلة النتائج والمستويات المتذبذبة التي ظهر عليها هذا الموسم.

سلسلة الخسائر

ويدخل الطائي هذا اللقاء وهو في المرتبة السادسة عشرة برصيد 17 نقطة عقب فترة مخيبة لآمال وطموحات محبيه هذا الموسم، ويأمل في تجاوز سلسلة الخسائر الأخيرة التي ظهر عليها الفريق في آخر ثلاث مواجهات على صعيد الدوري والخروج من دائرة النزيف المتواصل، ويدرك مدرب الفريق الروماني لورينت ريجيكامب مدى قوة ضيفه وامتلاكه العناصر الفنية المؤثرة وبالأخص على الصعيد الأجنبي؛ لذا من المتوقع أن يخوض اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن مع المحافظة على التنظيم الدفاعي سعيا إلى حصد النقاط الثلاث ومصالحة جماهيره علاوة على تحسين أوضاع الفريق الفنية والهروب من دائرة القاع.

السقوط الرابع

في المقابل يدخل الاتحاد هذا اللقاء وهو يمتلك في رصيده 28 نقطة وضعته في المرتبة السابعة من آخر ثلاث مواجهات لم يحقق فيها أي انتصار، ويتطلع إلى استعادة توازنه والعودة من حائل بورقة الانتصار، فيما يتوقع أن يدخل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب فريق الاتحاد هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن مع المحافظة على التنظيم الفني للفريق أملا في حسم اللقاء وتفادي السقوط الرابع على التوالي، يحفزه في ذلك النشوة المعنوية لدى الفريق وتأهله مؤخرا إلى دور نصف نهائي مسابقة كأس الملك بعد فوزه على نظيره الفيصلي بأربعة أهداف دون رد ومشاركة إيجابية من مدافعه المصري أحمد حجازي، يقابلها العودة المنتظرة لنجمه الفرنسي كريم بنزيما عقب فترة البرنامج التأهيلي.

قبل مواجهة الطائي والاتحاد:

تعتبر مواجهة اليوم هي السادسة للطرفين على صعيد دوري المحترفين.

يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز بعد غياب لثلاث جولات متواصلة.

التقى الفريقان في (45) لقاء عبر تاريخ الدوري في مختلف المسميات.

كسب الطائي (8) مواجهات.

حقق الاتحاد الفوز في (30) لقاء.

حسم التعادل الإيجابي (3) لقاءات.

التعادل السلبي ظهر في (4) لقاءات.

تواجه الفريقان في الدوري السعودي المشترك مرتين، وكسبهما الاتحاد بثنائية.

أكبر نتيجة حضرت في تاريخ لقاءات الفريقين كانت في الدور الثاني من موسم 2004م لمصلحة الاتحاد بنتيجة (6 ــ 0).

لقاء الدور الأول هذا الموسم انتهى لمصلحة الاتحاد بنتيجة (2 ــ 0).

يغيب عن الطائي الغاني بيرنارد منساه والكرواتي ماركو دوقانيتش، للإيقاف.

يغيب عن الاتحاد البرازيلي فابينيو تافاريس، للإيقاف.

معسكرات الفريقين التحضيرية خلال فترة التوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قائمة هدافي فريق الاتحاد:

عبد الرزاق حمدالله مغربي 10 أهداف.

كريم بنزيما فرنسي9 أهداف.

إيغور كورونادو برازيلي 5 أهداف.

رومارينهو داسيلفا برازيلي 4 أهداف.

قائمة هدافي فريق الطائي: