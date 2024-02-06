نائب رئيس الشباب السعودي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع بنزيما

فجر نائب رئيس نادي الشباب السعودي، محمد الناصر، مفاجأة من العيار الثقيل حول المفاوضات مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق، واتحاد جدة الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الجدير بالذكر أن شهر يناير الماضي، شهد حالة من الجدل حول رغبة بنزيما في الرحيل عن “العميد” بعد غيابه عن التدريبات بشكل مفاجئ.

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وارتبطت اسم كريم بنزيما، بعدة أندية في الميركاتو الشتوي مثل الشباب السعودي، وتشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد، قبل أن يتمسك النادي باستمراره.

وقال محمد الناصر في تصريحات لإذاعة “العربية FM” السعودية، اليوم الثلاثاء، إنه كانت هناك مفاوضات قوية مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نحن كنا نرغب في ضمه”.

وأضاف الناصر: “بنزيما كان يرغب أيضًا في الانضمام للشباب، ولا أعرف سر عدم التعاقد معه في نهاية المطاف”.

وكان الاتحاد تعاقد مع بنزيما خلال الصيف الماضي، بعد رحلة تاريخية مع ريال مدريد امتدت 14 عاما، علمًا بأنه يرتبط بعقد حاليًا حتى 2026.