موعد أولى مباريات منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

تترقب عشاق كرة القدم، موعد أولى مباريات منتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن، التي تولى مهمة تدريب الفراعنة في الفترة المقبلة.

الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، قد أعلن تعاقده مع حسام حسن بتدريب منتخب مصر، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان فيتوريا قد رحل عن صفوف منتخب مصر، بعدما تمت إقالته عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وسرعان ما عينت حسام حسن بهذا المنصب.

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ومن المقرر أن تكون أولى مباريات حسام حسن مع منتخب مصر ودية، بمشاركة الفراعنة في دورة ودية دولية، خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل بدولة الإمارات.

بينما تكون مواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، هما أولى مباريات حسام حسن الرسمية مع منتخب مصر.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر، بقيادة فيتوريا، ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023،بعدما خاض 4 مواجهات، تعادل في ثلاث وخسر واحدة.