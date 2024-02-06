تطورات مصير بوتشيتينو مع تشيلسي.. هل تتم إقالته؟

كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات مصير ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، بعد النتائج المتذبذبة التي يحققها البلوز.

وكانت تداولت أنباء حول إمكانية إقالة ماوريسيو بوتشيتينو، من القيادة الفنية لـ تشيلسي، بسبب النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة “تليجراف” الإنجليزية، فإن تشيلسي لا يخطط لإجراء تغيير إدراي جديد في منتصف الموسم الجاري.

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وأوضحت الصحيفة أن بوتشيتينو يتعرض لضغوط لتحسين مستوى تشيلسي ونتائجه من الآن وحتى نهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة أن الهزيمة التي تعرض لها الفريق يوم الأحد أمام وولفرهامبتون، لم تمر دون ملاحظة كبار مسؤولي تشيلسي.

وأشارت أنه بعد الهزيمة لم يكن هناك شعور بالذعر في تشيلسي، حيث لم يكن هناك تفكير بعد في استبدال بوتشيتينو قبل الصيف.

وأفادت بأن بوتشيتينو يتعرض لضغوط من أجل إقناع المالكين بأن تشيلسي، يشهد تقدمًا تحت قيادته بحلول نهاية الموسم.