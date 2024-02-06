شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات تدعم صفوف سيراميكا بعد غلق القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سيراميكا فى تدعيم صفوف الفريق بخمس صفقات خلال الانتقالات الشتوية التي تنتهي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، بعد مدها 6 أيام من قبل اتحاد الكرة.

ونجح نادى سيراميكا في التعاقد مع 5 صفقات في الميركاتو الشتوى الجاري وهم: النيجيري فيفور أكيم ـ إبراهيم محمد هيما ـ علاء شعبان ـ نور علاء ـ محمد سامي

وأعلنت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة الطوارئ طوال الفترة الماضية، بعدما كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة كريم حزين مدير إدارة شئون اللاعبين بالتعاون مع الأندية وتسهيل مهمة القيد خاصة خلال الساعات الأخيرة، وهو ما يتم إنجازه حاليا.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوى أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضى، وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.

وينتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز اليوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثانى ينتهى القيد للأندية الخميس 8 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسمين الثالث والرابع ينتهى القيد للأندية الأحد 11 فبراير بدلاً من الأربعاء 31 يناير.