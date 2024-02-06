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حصاد الرياضة المصرية اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 6/ 2/ 2024 العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرزها.. رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، والزمالك يعلن إصابة الونش بقطع جزئى فى الرباط الصليبى.

 

رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

 

ننشر تشكيل جهاز منتخب مصر مع حسام حسن قبل الإعلان الرسمي

ننشر تشكيل جهاز منتخب مصر مع حسام حسن قبل الإعلان الرسمي

 

رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن غلق باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز

رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن غلق باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز

 

الزمالك يعلن إصابة الونش بقطع جزئى فى الرباط الصليبى

 

الزمالك يعلن إصابة الونش بقطع جزئى فى الرباط الصليبى

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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