حصاد الرياضة المصرية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 6/ 2/ 2024 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء أبرزها.. رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، والزمالك يعلن إصابة الونش بقطع جزئى فى الرباط الصليبى. رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر ننشر تشكيل جهاز منتخب مصر مع حسام حسن قبل الإعلان الرسمي رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن غلق باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز الزمالك يعلن إصابة الونش بقطع جزئى فى الرباط الصليبى طلائع الجيش يهزم المصرى 3 / 1 بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الأهلي يستقر على خوض ودية السبت المقبل للاطمئنان على الدوليين بيراميدز يقدم المدير الفنى الجديد لوسائل الإعلام غدًا الاتحاد السكندري يكتفى بصفقتين فقط بعد غلق القيد الشتوي تعرف على صفقة الساعات الأخيرة للزمالك قبل غلق باب القيد الشتوى رسميا 6 صفقات تدعم البنك الأهلى بعد غلق القيد الشتوى

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