شكرا لقرائتكم خبر عن زد يضم 5 صفقات جديدة لدعم صفوفه بعد غلق القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولو فريق زد، في انهاء ملف التعاقدات الشتوية بضم 5 صفقات جديدة، خلال فترة القيد الشتوي، والذى بدأ فى الأول من يناير الماضى، واستمر حتى اليوم 6 فبراير، عقب قرار مد القيد الشتوى للأندية.

وجاءت صفقات زد كالتالي: رشيد أحمد ـ محمود نبيل ـ عبد الرحمن البانوبي ـ عبد الله بكري ـ أحمد الصغيري.

وأعلنت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة الطوارئ طوال الفترة الماضية، بعدما كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة كريم حزين مدير إدارة شئون اللاعبين بالتعاون مع الأندية وتسهيل مهمة القيد خاصة خلال الساعات الأخيرة، وهو ما يتم إنجازه حاليا.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوى أمام الأندية بعد التكدس الكبير بمقر الاتحاد فى آخر يوم للقيد الأربعاء الماضى، وحرصا على مصلحة الأندية لقيد اللاعبين وتدعيم صفوفها فى الشتاء.

وينتهى القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز اليوم الثلاثاء 6 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسم الثانى ينتهى القيد للأندية الخميس 8 فبراير بدلا من الأربعاء 31 يناير، والقسمين الثالث والرابع ينتهى القيد للأندية الأحد 11 فبراير بدلاً من الأربعاء 31 يناير.