شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الجزيرة 26 / 21 فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الجزيرة بنتيجة 26/21 فى ثانى جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024.

بينما تقام الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل، بلقاءات بين كل من هليوبوليس مع الجزيرة والبنك الأهلى مع طلائع الجيش والأهلى مع سموحة وسبورتنج مع الزمالك.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجدزائر بنتيجة 29 / 21 و التأهل إلى أولمبياد باريس.