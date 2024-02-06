شكرا لقرائتكم خبر عن 8 صفقات و7 راحلين عن مودرن فيوتشر بعد غلق القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مودرن فيوتشر فى ضم 8 صفقات شتوية، بعد غلق باب القيد الشتوى، وذلك لدعم صفوف الفريق بعد استئناف المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولى.

صفقات مودرن فيوتشر الثمانية جاءت كالتالي: عمرو السيسي، عبد الله محمد، علي ياسر، الكاميروني أرنولد ايبا، عمر وائل، محمد زعلوك، عبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

بينما وافق مودرن فيوتشر على رحيل ناصر ماهر إلى نادى الزمالك، وعمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلي، وعمر السعيد إلى طلائع الجيش، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع أيمن الصفاقسي، ورحيل بيلو بابا توندي وإعارة محمد عبد السلام إلى طلائع الجيش.

وأغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم، الثلاثاء، باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز والذى بدأ فى الأول من شهر يناير الماضى، ويستمر حتى اليوم الثلاثاء 6 فبراير عقب قرار مد القيد الشتوى للأندية.