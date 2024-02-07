شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: تعيين حسام حسن للمنتخب خطوة للأمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، أن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني هي خطوة للأمام، وتساعد في دعم الثقة في قدرات المدرب المصري، وتمهد لتوليه المهمة كخيار أول للمنتخبات في المستقبل.

وأوضح سامي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "الغرض الأساسي في بطولاتنا المحلية هي دعم المنتخبات باللاعبين والمدربين، والمدرب المصري مظلوم ولا يلقى الدعم".

وأوضح سامي: "المدربون الأجانب الذين نتعاقد معهم في مصر من مستوى أقل من المستوى الأول، وفيتوريا قرأ بعض المباريات بشكل خاطئ، ومستواه تراجع في بطولة أمم أفريقيا بشكل غريب".

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.