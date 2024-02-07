الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعلان

كشف وكيل أعمال لاعب أجنبي لمقربين منه أن أحد أندية دوري المحترفين قرر تأجيل الإعلان عن صفقة التعاقد مع اللاعب بعدما توصل إلى اتفاق معه، وذلك إلى حين إخلاء مكانه الذي يشغله حالياً لاعب أجنبي يفاوضه النادي لإنهاء عقده بالتراضي.

سرية

فرض أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين سرية تامة بشأن مفاوضات يجريها حالياً مع لاعب أجنبي للانضمام إلى صفوفه بسبب خشيته من قيام وكيل أعمال اللاعب بعرضه على نادٍ منافس في حال قدم له عرضاً مالياً يفوق العرض المقدم من النادي الذي يفاوضه حالياً.

شخصية

يدرس أحد أندية دوري المحترفين دعم اللجنة الفنية في النادي «المختصة بتعاقدات اللاعبين» بأكثر من شخصية لديها خبرات كبيرة في المجال الفني حتى تساعد النادي في عملية ضم أفضل اللاعبين خصوصاً الأجانب لمنع هدر الأموال في صفقات غير مجدية.