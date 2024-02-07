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الامارات | 10 لاعبين أجانب عادوا إلى الإمارات تحت بند «خبرة دورينا»

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معاذ كمبال - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين أجانب عادوا إلى الإمارات تحت بند «خبرة دورينا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم نهجها في الاستعانة باللاعبين الأجانب الذين يملكون «خبرة داخل الدولة»، إذ أصبح ضياء سبع أحدث الأجانب العائدين لارتداء قميص فريق آخر في دورينا، وذلك عقب انتقاله إلى صفوف فريق الإمارات بعد مشوار ناجح كان قد قضاه مع النصر.

للإطلاع على أبرز 10 لاعبين أجانب رحلوا من دوري المحترفين قبل أن يعودوا مرة ثانية إلى ملاعب الإمارات، لكن معظمهم لم يُكتب لهم النجاح، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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