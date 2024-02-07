الامارات | 10 لاعبين أجانب عادوا إلى الإمارات تحت بند «خبرة دورينا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم نهجها في الاستعانة باللاعبين الأجانب الذين يملكون «خبرة داخل الدولة»، إذ أصبح ضياء سبع أحدث الأجانب العائدين لارتداء قميص فريق آخر في دورينا، وذلك عقب انتقاله إلى صفوف فريق الإمارات بعد مشوار ناجح كان قد قضاه مع النصر.

للإطلاع على أبرز 10 لاعبين أجانب رحلوا من دوري المحترفين قبل أن يعودوا مرة ثانية إلى ملاعب الإمارات، لكن معظمهم لم يُكتب لهم النجاح، يرجى الضغط على هذا الرابط.