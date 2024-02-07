الامارات | مجلس دبي الرياضي يُعلن عن اتفاقية رعاية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس دبي الرياضي اتفاقية رعاية مع شركة بوكاري سوِت للمشروبات الصحية التي تندرج ضمن مجموعة أوتسوكا اليابانية القابضة. وقّع الاتفاقية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والمدير العام لشركة أوتسوكا القابضة ميكيو باندو.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم سباق نصف ماراثون خاص باسم الشركة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ليكون إضافة إلى قائمة الفعاليات الرياضية العديدة التي يتم تنظيمها في دبي.